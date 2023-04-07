Ölen oğlunun spermini kullanan İspanyol oyuncu ülkede gündem oldu

İspanyol oyuncu 68 yaşındaki Ana Obregon, 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden oğlu Alessio’nun spermlerini kullanarak taşıyıcı anne aracılığıyla torun sahibi oldu.

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İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin en popüler televizyon yıldızlarından 68 yaşındaki Ana Obregon, ölen oğlunun spermlerinden "bebek sahibi" oldu.

Ünlü ismin geçen haftalarda ABD'de bir taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca bu durum taşıyıcılı anneliğin yasak olduğu İspanya'da kaosa neden oldu.

İspanyol hükümetinden yetkililer Obregon’un bu kararına tepki gösterirken bugün ise yeni bir açıklama geldi.

"Kızım değil torunum"

Geçen hafta İspanya magazin dergisi Hola’da yer alan haberde Obregon’un çocuk sahibi olduğu an ve Florida’daki hastaneden çıkış anları yayınlanırken Obregon açıklama yaptı.

Obregon, taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocuğun aslında torunu olduğunu itiraf etti. Obregon, “O benim kızım değil, aslında benim torunum” dedi.

Obregon’un 2021’de 27 yaşında yaşamını yitiren oğlu Alessio’nun spermiyle torun sahibi olduğunu söyledi.

Obregon, “Bu Aless’in son dileğiyle, dünyaya bir çocuk getirmek. Bilmeniz gereken ilk şey bu benim kızım değil, benim torunum. Bu Aless’in kızı. Gerçeğin bilinmesini istiyorum çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Bu bir gurur ve bir mucize” ifadesini kullandı.

Yasal olarak annesi

Bir döneme damga vuran Ana Sandra Lequio Obregon, yasal olarak yeni doğan bebeğin annesi olduğunu söyledi.

Obregon, “Taşıyıcı annelik sürecine Alessio öldüğü gün başladık. O günden beri her gün Aless’in kızını dünyaya getirmek için yaşadım. Alessio spermlerini bırakmıştı” dedi.

Öte yandan İspanyol magazin dergisi Lecturas, Hollywood’da yaşayan Küba asıllı bir kadının taşıyıcı annelik yaptığını duyurdu.