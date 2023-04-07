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Hasan Kalyoncu kimdir, aslen nereli? Hasan Kalyoncu ailesi

Hasan Kalyoncu kimdir, aslen nereli? Hasan Kalyoncu ailesi

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime doğru giderken milletvekili aday listeleri de oluşmaya başladı. MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Hasan Kalyoncu oldu. İzmir 1. bölgeden aday gösterilen Hasan Kalyoncu'nun hayatı merak edildi. Peki Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kalyoncu Üniversitesi sahibi mi?

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Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Oy pusulasında 4 siyasi lider yarışacak. Milletvekili listeleri de oluşmaya başladı. Son olarak dün akşam saatlerinde MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Listede göze çarpan isimlerden biri de Hasan Kalyoncu oldu. Birçok kişi Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir sorularına yanıt aramaya başladı. 

İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olarak ilk sırada gösterilen Hasan Kalyoncu, aslen Trabzon doğumlu ve 54 yaşında. Birçok vatandaş Kalyon Üniversitesi'nin kurucusu mu diye merak ediyor. Fakat bu konuda bir kafa karışıklığı olmasın. Kalyoncu Üniversitesini 4 kardeşi ile kuran merhum Hasan Kaet Kalyoncu'dur. 

Peki Hasan Kalyoncu kimdir?

Hasan Kalyoncu, İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olarak ilk sırada gösterildi.

Hasan Kalyoncu, 23 Ekim 1969 tarihinde Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra lise eğitimini de Trabzon'da tamamladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni kazanan Kalyoncu, Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Hasan Kalyoncu öncülüğünde 1980 yılında Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı kuruldu.

Hasan Kalyoncu ne iş yapıyor?

İş insanı ve siyasetçi olan Hasan Kalyoncu, 2018 Türkiye genel seçimlerinde TBMM 27. dönem MHP İzmir milletvekili olarak seçildi. Kalyoncu görevine devam ediyor.

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