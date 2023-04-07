Erzincan'da kış geri geliyor, kar bekleniyor

Erzincan’da kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum’un batısı ile Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesini görüleceği tahmin edilmekte.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden orta kuvvette, zamanla gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Cuma günü Doğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Erzincan ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Bölgemiz genelinde rüzgarın, sabah saatlerinden gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa.) eseceği tahmin ediliyor.