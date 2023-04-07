Levent Uysal kimdir, kaç yaşında? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, partiler de milletvekili aday listelerini oluşturdu. MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Listede dikkat çeken isimlerden biri de İstanbul Nişantaşı Üniversitesini'nin kurucu Levent Uysal oldu. Levent Uysal MHP Mersin milletvekili adayı oldu. Peki Levent Uysal kimdir, aslen nereli? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları.

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Türkiye, nefesini tutmuş 14 Mayıs'taki seçime doğru giderken milletvekili aday listeleri de oluşmaya başladı. MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Listede göze çarpan isimlerden birisi de Levent Uysal oldu. Levent Uysal Mersin milletvekili adaylığını ilan etti. Bu sıcak gelişmenin ardından Levent Uysal'ın hayatı da merak edildi. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi kurucusu olan Levent Uysal, 55 yaşında. Harvard ve Massachusetts Institute of Technology Üniversitelerinde inovasyon üzerine çalışmalarda bulunan Levent Uysal Ece Ünsal ile evlidir. Efe ve Elvin adında iki çocuğu vardır.

Levent Uysal Kimdir?

1968 yılında Mersin’de dünyaya gelen Levent Uysal ilk ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Mersin Dumlupınar Lisesi’nden mezun oldan Uysal, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Turizm İşletme Bölümü’nü bitirdi.

Mezun olduktan sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinde çalışma hayatına adım atan Levent Uysal 25 yıl boyunca önemli teknoloji firmalarında üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldım. Harvard ve Massachusetts Institute of Technology Üniversitelerinde inovasyon üzerine çalışmalarda bulundu.

Levent Uysal, “Önce İnsan” mottosuyla Nişantaşı Eğitim Vakfı’nı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesini kurdu.



Uysal, 5.0 Önde Başlamak ve +1 Kendine Değer Katabilmek adlı kitapları kaleme aldı.

Levent Uysal eşi kimdir?

Levent Uysal, 2004 yılında Ece Uysal ile nikah masasına oturdu. Uysal'ın . 2005 yılında dünyaya gelen Efe adından bir oğlu ve 2014 yılında doğan Elvin adında bir kızı var.