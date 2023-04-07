ŞOK 6-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu! ŞOK Ramazan Bayramına özel indirimli ürünler listesi

ŞOK'ta Ramazan Bayramına özel indirim kampanyası başladı. Zincir market ŞOK, Ramazan Bayramına günler kala yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6-23 Nisan tarihleri arasında raflarda yerini alacak ürünler arasında bayramların vazgeçilmezlerinden olan bayram şekerleri, çikolataları ve tatlıları yer alıyor. Peki bu hafta ŞOK'ta başk hangi ürünler indirimde olacak? İşte ŞOK 6-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ve fiyatları...

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Zincir market ŞOK yayınladığı aktüel ürünler kataloğları ile müşterilerine birçok çeşit üründe avantajlı fiyat imkanı sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala Bayrama özel ürünler listesini ve fiyatlarını açıklayan ŞOK'un 6-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte evlerinde bayram çoşkusunu yaşayacak ve misafirlerini ağırlayacak müşterileri için harekete geçen ŞOK market yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile bayramların vazgeçilmezlerinden olan bayram şekerleri, çikolataları ve tatlılarını uygun fiyata satışa çıkardı. Peki bu hafta ŞOK'ta başk hangi ürünler indirimde olacak? İşte ŞOK 6-23 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ve fiyatları...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

*Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 49,50 TL

*Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 54,90 TL

*Ülker Buklet Madlen Çikolata 74,90 TL

*Ülker Ece Fındıklı Bütün Sütlü Çikolata 74,90 TL

*Ülker Ece Trio 69,90 TL

*Lokum Aşkı Special Lokum 59,90 TL

*Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 20,95 TL

*Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 33,95 TL

*Lio Sızma Zeytinyağı 95 TL

*Piyale un 20,95 TL

*Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 239 TL

*Aytaç Dana 5'li Sosis 64,90 TL

*Nescafe Gold + Damak Çikolata 99,50 TL

*Mon Amour BB Krem 25 TL

*Gillette Blue 3 Comfort 66,50 TL

*Teno Tuvalet Kağıdı 119 TL

*Teno Havlu Kağıt 79,90 TL

*Baby Turco Bebek Bezi 119,90 TL

*Bingo Matik 172,90 TL

*Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 49,90 TL

*Eğitici Tablet 299,90 TL

*Neşeli Piyano 249,90 TL

*Köpekçiğin Oyun Macerası 229,90 TL

*Eğitici Oyun Kumandası 229,90 TL

*Eğitici Hikaye Kitabı 299,90 TL

*Geveze Telefon 229,90 TL

*Eğitici İlk Adım Arabası 349,90 TL

*Sevimli İlk Arabam 159,90 TL

*Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 199,90 TL

*Bebek Nevresim Seti 129,90 TL

*Anne Yanı Bebek Yatağı 139,90 TL

*Bebek Yastık Kılıfı 2’li 24,95 TL

*Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,90 TL

*Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,90 TL

*Soft Bebek Küveti 99,95 TL

*Katlanır Çocuk Küveti 199 TL

*Hoover HWP 610AMBC/1-S wifi 10 KG çamaşır makinesi 10799

*Awox Vite PE300 kıyma makinesi 1149

*Awox Dual çay makinesi kırmızı 239 TL

*Altus AL6103L 6KG çamaşır makinesi 5299 TL

*Altus AL 413 P bulaşık makinesi 6499 TL

*Samsung RT50K6000WW çift kapılı no-frost buzdolabı 18999 TL