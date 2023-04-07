7 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum! Bitcoin, Ethereum...

Bitcoin (BTC) ve altcoinler ABD'den gelecek veriye kilitlendi. 7 Nisan 2023 Bitcoin'de (BTC) değer kaybı devam ediyor. Kripto para yatırımcıları Bitcoin, Ethereum ne kadar diye araştırıyor.

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7 Nisan 2023 kripto para piyasasında son durum nasıl? Bitcoin'de düşüş sürüyor. Piyasa ABD'den gelecek veriye kilitlendi.

Kripto para analisti Bluntz (SmartContracter), kripto para piyasasında gözünü üç altcoin’e dikti. Bluntz bir gönderisinde, Ethereum (ETH), The Graph (GRT) ve Fetch.ai (FET) için ciddi yükseliş sinyallerinin geldiğini öne sürdü.

7 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar?

Bitcoin/USDT %0,2 düşüşle 28.000 dolardan, Türk lirası karşısında ise 553.554 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) %1 düşüşle 1.869, Cardano (ADA) %2 düşüşle 0,381, Polygon (MATIC) %1,4 düşüşle 1,11, BNB (BNB) %0,6 düşüşle 311, Dogecoin (DOGE) %10,4 dolar civarlarında bulunuyor.