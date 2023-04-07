FOX TV Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Gülcemal, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dün akşam yayınlanan ilk bölümü ile izleyici karşısında çıkan yeni dizi Gülcemal ile ilgili arama motorlarında araştırmalar hız kazanırken "Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?" sorularının cevapları merak konusu oldu. Peki Gülcemal dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Gülcemal dizisi hakkına derlediğimiz bilgiler...

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Başrollerinde Murat Ünalmış ile Melis Sezen yer aldığı, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı "Gülcemal" FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 'Gülcemal' dizisi hakkında internette araştırmalar hız kazanırken "Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?" sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte yeni dizi Gülcemal'in konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde....

Gülcemal dizisi konusu ne?

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir.

Annesizliği, çocukluk yarasına saklayıp o yarayı hiç kapatmayan Gülcemal güçlü ve acımasız bir adamdır. Annesinin deyimiyle bir yılan. Ancak daha Bursa’ya döndüğü ilk gün uzun kirpikli bir kızla karşılaşır. Korku ve öfkeyle başlayan bu tanışıklık uzun sürecek bir hikayenin ilk cümlesidir halbuki. Deva, Gülcemal’in annesi Zafer hanıma çalışan bir ipek boyama ustasıdır. Üstelik Deva’yı, Zafer Pehlivan büyütmüştür. Onun manevi annesidir ve Deva evlenmek üzeredir. Ancak bu düğünün olmaması için Gülcemal ve onun en büyük düşmanı Zafer Pehlivan elinden geleni yapacaktır. Herkesin kendince bir hesabı vardır bu düğünün bozmak için. Her şeyden habersiz masum Deva ise hayatının bir gün içinde paramparça oluşunu izleyecektir.

Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?

Gülcemal dizisi oyuncu kadrosunda; "Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel" gibi ünlü isimler bulunuyor.