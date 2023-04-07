Özlem Balcı evli mi, eşi kimdir? Seksenler'i ve Emine Erdoğan'ı oynadı

14 Mayıs seçimlerine günler kala milletvekili listeleri de oluşmaya başladı. MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Listede en dikkat isimlerden biri de oyuncu Özlem Balcı. Memleketi Muğla'dan aday olan Özlem Balcı özel hayatı ile de merak edildi. 39 yaşında olan Özlem Balcı evli mi, eşi kimdir?

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Türkiye nefesini tuttu, heyecanlı bir şekilde 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidiyor. Dün akşam saatlerinde MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. Lİstede en dikkat çeken isimlerden biri de Seksenler dizisinin sempatik yüzü Yıldız'a hayat veren başarılı oyuncu Özlem Balcı oldu. Dizide Mesut'un karısı olan Yıldız halleri ile seyirciyi mest eden Özlem Balcı, Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı sinema filmi Reis'te Emine Erdoğan'o oynamıştı.

MHP ve Devlet Bahçeli sevdalısı olan Özlem Balcı, vekillik adaylığı ile şimdi de siyasete göz kırptı. Bu gelişmenin ardından Özlem Balcı'nın özel hayatı da merak konusu oldu. Özlem Balcı şu anda evli değil, bilinen bir evliliği ve eşi de yoktur.

Özlem Balcı kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gören ünlü isim çalışma hayatına daha öğrenciyken başladı. Lise yıllarında yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yapan Özlem Balcı aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı.

Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlenen Özlem Balcı, Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu da yaptı.

Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yapan ve çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazanan Balcı, 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı.



Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalışan Özlem Balcı, çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

TRT1 ekranlarından yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandırdı.