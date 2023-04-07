BIST 4.926
DOLAR 19,26
EURO 21,05
ALTIN 1.243,73
HABER /  EKONOMİ

TARSİM, 2022'de 296 milyar TL'lik tarımsal varlığı güvence altına aldı

TARSİM, 2022'de 296 milyar TL'lik tarımsal varlığı güvence altına aldı

TARSİM, geçen yıl Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 296 milyar TL'lik tarımsal varlığın güvence altına alırken, 3,1 milyon adet poliçe düzenledi.

Abone ol

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), geçen yıl Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 296 milyar TL'lik tarımsal varlığın güvence altına alındığını, 3,1 milyon adet poliçe düzenlendiğini, 35 milyon dekar alan, 18 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sigortalandığını duyurdu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, üretici ve yetiştiricilere geniş bir ürün yelpazesinde ve teminat kapsamında, 8 farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği ile hizmet sunan TARSİM, geçen yıl bitkisel ürünlerde 2,2 milyar TL, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon TL, seralarda 327 milyon TL, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon TL, su ürünlerinde 14 milyon TL, kümes hayvanlarında 9 milyon TL ve arı kovanlarında 6 milyon TL olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3,6 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi.

2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 2,7 milyon adet Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi, yüzde 16'lık artışla 385 bin adet Hayvan Hayat Sigortası poliçesi ve yüzde 2'lik artışla 39 bin adet Sera Sigortası poliçesi düzenlendi.

Bitkisel Ürün Sigortalarında ön plana çıkan, çeltik ürününde yüzde 56, ayçiçeği ürününde yüzde 41, mısır ürününde yüzde 22, üzüm ürününde yüzde 30, pamuk ürününde yüzde 27, arpa ürününde yüzde 28 ve buğday ürününde yüzde 30 sigortalılığa ulaşıldı. Hayvan Hayat Sigortalarında ise sigortalılık oranı büyükbaş hayvanlarda yüzde 29 ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi. Bitkisel Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı'ya saat tepkisi! "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"
Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı'ya saat tepkisi! "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"
Hırsızlık yaparken yakalanan oyuncu Sakine Haksever'e ilk celsede hapis cezası
Hırsızlık yaparken yakalanan oyuncu Sakine Haksever'e ilk celsede hapis cezası
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede
MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede
Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti
Düzce'de maaş farkını alan EYT'lilerden anlamlı kampanya
Düzce'de maaş farkını alan EYT'lilerden anlamlı kampanya
Levent Uysal kimdir, kaç yaşında? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları
Levent Uysal kimdir, kaç yaşında? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
FOX TV Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?
FOX TV Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırıyor
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırıyor
Özlem Balcı evli mi, eşi kimdir? Seksenler'i ve Emine Erdoğan'ı oynadı
Özlem Balcı evli mi, eşi kimdir? Seksenler'i ve Emine Erdoğan'ı oynadı
Aman dikkat! Uzmanından enerji içeceği uyarısı. İftardan sonra tüketmek, diyabet riskini arttırıyor
Aman dikkat! Uzmanından enerji içeceği uyarısı. İftardan sonra tüketmek, diyabet riskini arttırıyor