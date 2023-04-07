Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı'ya saat tepkisi! "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"

KAHRAMANMARAŞ depremlerinde ağır hasar alan Hatay'a giden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya depremzede çocuklar için düzenlenen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop" filminin özel gösterimine katıldı. Hakan Ural canlı yayında Ilıcalı'nın kolundaki saate tepki gösterince olanlar oldu ve partneri Nur Tuğba konuyu değiştirmek zorunda kaldı.

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KAHRAMANMARAŞ'ta 6 şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ili vurmuş, çok sayıda binanın yıkılması sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan asrın feleketinde afet bölgesindeki yaralar hızla sarılmaya başlanırken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Varol Yaşaroğlu depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da kurulan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret eden TV8 patronu Acun Ilıcalı "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin çocuklar için yapılan özel gösterimine katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

"Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"

Depremzede çocuklara moral vermek için Hatay'ın yolunu tutarak düzenlenen etkinlikte onlarla film izleyip, vakit geçiren Acun Ilıcalı'nın saatine tepki gösteren Hakan Ural canlı yayında eski patronu ile ilgili; "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Partneri Nur Tuğba Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesinin çok güzel olduğunu söylerken duydukları karşısında kısa süreli duraksadı ve "Allah... Tamam, geçiyorum" diyerek konuyu değiştirdi.

Hakan Ural'a tepkiler peş peşe geldi

Gündemle ilgili söylediklerinden dolayı sık sık adından söz ettiren Hakan Ural'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi. Birçok kesim Acun Ilıcalı'nın yardımlarının yanında Hakan Ural'ın saat konusunda yorum yapmasına bir anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları, Acun’un depremin başından bu yana yaptığı yardımlar ve bağış kampanyalarına destekleri ile herkesin takdirini kazandığını, burada saatinin konuşulmasının hiç hoş olmadığını belirtti.