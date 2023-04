Gratis indirim kataloğu 13-15 Mart indirimli makyaj ürünleri listesi

Bakım, kozmetik ve kişisel temizlik ürünleri satan Gratis mağazalarında yüzde 80 indirim çılgınlığı başlıyor. Yılın belirli dönemlerinde birçok üründe yüzde elli indirim yapan Garatis 13-15 Mart arasında makyaj ürünlerinde yüzde 50 indirim yapacak. İşte Gratis indirimi, Gratis 13-15 Mart aktüel kataloğu

Türkiye'nin birçok yerinde şubesi olan güzellik, bakım ve kişisel temizlik ürünleri satan Gratis mağazalarında büyük indirim yağmuru başlıyor. Yılın belirli dönemlerinde yüzde 50 indirim kampanyası yapan Gratis'in 13-15 Mart indirim kataloğunda görülmemiş fiyatlar var. Özellikle dünyaca ünlü birçok kozmetik ürününde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Artan enflayon rakamlarından makyaj ürünleri de çok etkilendi ve birçok üründe yüzde yüzün üzerinde artış oldu. Gratis'in indirimi ilaç gibi gelecek.



1. LYKD 9'lu Far Paleti 155 New Nude



LYKD 9’lu Far Paleti farklı tonlardaki zengin pigmentli farlarla buluşmak isteyenlerin beklentilerini eksiksiz karşılıyor. Doğal tonlardan başlayan palet, yoğun ve iddialı renklerle devam ediyor. Göz makyajında hem sade hem de iddialı tercihlerde bulunmayı mümkün kılan zengin renk seçenekleri, gündüz ve gece makyajında dikkat çekici dokunuşların yapılmasını kolaylaştırıyor.

139 TL'den 49 TL'ye düşüyor.

2. wet n wild Mega Clear Maskara



Wet in wild Mega Clear Maskara özel formülü sayesinde topaklanmaya izin vermez. Önce şeffaf maskara sonra renkli bir maskara ile kirpikler hem dökülmelere karşı korunur hem daha hacimli görünüme kavuşur. Makyaj stilinde kirpikleri güçlü formülüyle vurgulayan şeffaf maskara, renkli maskaralarla birlikte kullanılabilir. Maskara formülünde yer alan soya proteini ve E vitamini kirpiklerin beslenmesini ve güçlenmesini destekler.

81 TL'den 40 TL'ye düşüyor.

3. Show by Pastel Show your Joy Likit Allık



• Birbirinden güzel 7 renk seçeneğiyle gelen Show Your Joy likit allıklar, likit formülü sayesinde doğal, ıslak ve taze bir görünüm sağlar.

• Aktif içerikleriyle 24 saat yanaklarınıza nem verir.

• Kolay taşınabilir ambalajı ve sürümü kolaylaştıran fırçasıyla her zaman yanında taşıyabilirsin.

• Gluten Free, Paraben Free, Cruelty Free ve Vegandır.

• Dermatolojik olarak onaylıdır.

• Helal sertifikalıdır.

• 4 gr.

88 TL'den 38 TL'ye düşüyor.

4. Rimmel London Multi Tasker Kapatıcı 050 Sand



• Yeni Rimmel London Multi-Tasker kapatıcı ikonik büyük aplikatörü ile yüksek kapatıcılık sağlar.

• Koyu halkaları ve lekeleri kapatır.

• Göz çevresini aydınlatır ve cilt tonunu eşitler.

• Gün boyu mükemmel bitiş sağlar.

285 TL'den 142 TL'ye düşüyor.

5. LYKD Extra Volume Blackest Black Maskara - Ekstra Hacim Veren Yoğun Siyah Maskara



Kirpiklere ekstra yoğun bir hacim kazandıran LYKD Extra Volume Blackest Black Maskara zengin renk pigmentleri sayesinde göz makyajında dikkat çekici bir etki elde edilmesine yardımcı olur. Özel formülü sayesinde topaklanma yapmadan kirpikleri yoğunlaştırabilen yapısıyla sizin de favorileriniz arasında yer alacak.

109 TL'den 54 TL'ye düşüyor.



6. LYKD Likit Allık 512 Sweet Flush



Yanaklarına ve elmacık kemiklerine taptaze bir dokunuşta bulunmak isteyenlerin beğenisini toplayan LYKD Likit Allık, doğrudan cilde uygulanarak dikkat çekici sonuçlar elde etmeye yardımcı olur. Yumuşacık formülünde doğallığı saklar ve istenilen yoğunluğa ulaşılmasını sağlar.

69 TL yerine 39,50 TL'ye düşüyor.

7. Beaulis Flash It 12'li Far Paleti 425 Midnight Dream



Beaulis Flash It 12’li Far Paleti canlı ve doğal renk yelpazesiyle her tarza uyum sağlar, her tarzda etkileyici göz makyajlarının yapılmasına yardımcı olur. Sedefli ve mat renklerin bir araya geldiği far paletiyle göz makyajınızda tarzınızı tam olarak yansıtacak imza niteliğinde bir görünüm elde edebilirsiniz.

139 TL yerine 69,50 TL.

8. Beaulis Fake It Maskara 100 Black



Tek fırça darbesiyle daha uzun ve hacimli kirpikler elde etmeye yardımcı Beaulis Fake It Maskara, ergonomik tasarımıyla kolay uygulama avantajı sunar. Kirpikler maskaranın yoğun pigmentasyonu ile daha derin ve çarpıcı görünüme kavuşur. Üstelik tek kat sürülmesi ile beklentilerin karşılanması mümkündür.

82 TL'den 41 TL'ye düşüyor.

9. Beaulis Glam It Işıltılı Lip Balm Ruj 516 Light Pink



Dudak makyajında hafif renklere sahip ve doğal görünen uygulamaları tercih edenlerin favorileri arasında yer alan Beaulis Glam It Işıltılı Lip Balm Ruj, güçlü formülüyle dudakların tek sürüşte dahi etkileyici bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Dudak makyajına nem desteği sağlarken, uzun süreli kalıcı etki gösteriyor. Kremsi dokusuyla kolay bir şekilde sürülebiliyor.

59 TL yerine 29,50 TL.