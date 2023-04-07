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İsmail İşler kimdir?

İsmail İşler kimdir?

İsmail İşler, 15.10.1990 tarihinde İstanbul, Beyoğlu’nda dünyaya gelmiştir. İlk ve orta okulu Fındıkzade okumuş, liseyi İstanbul Anadolu İmam Hatip tamamlamıştır.

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İşler Atatürk  üniversitesinde Veteriner Teknik bölümünden mezundur. İsmail İşler, 2016 yılında kurduğu Moto Finans şirketini kurmuştur. Motosiklet satışında Türkiye’de ilk defa uzun vadeli motosiklet satış imkanını sunmuştur.

Başlattığı bu kampanya ile binlerce motosiklet sevdalısının motosiklet sahibi olmasını başarmıştır.  Genç iş insanı İsmail İşler, İşler Grup Şirketi altında inşaat, medikal sektörleri ve spor salonu işletmeleri ile hizmetine devam etmektedir.

İşler, aynı zamanda hayvan dostu olup, hayvanlara destek olmak ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına “Yaşama Uzanan Eller” adında hayvanları koruma derneği kurmuştur.

İş insanı İsmail İşler, Alternatif Turizm İşletme Kooperatifinin başkan yardımcılığını da üstlenmiştir. Şuanda karavan sektöründe de hizmet vermektedir. İsmail İşler, evli bir çocuk babasıdır.

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