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Ramazan'da ağız kokusundan korunmak için bunları yapın

Ramazan'da ağız kokusundan korunmak için bunları yapın

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Ramazan ayı boyunca ağız ve diş sağlığının önemine değinerek, iftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması, ağız kokusunu önlemek için de bol bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, Ramazan başlamadan birkaç hafta öncesinden ağız hijyenini sağlamak ve ağız kuruluğunu önleme açısından sigara, çay-kahve ve asitli içeceklerin kullanımını azaltmakta yarar olduğunu vurguladı.
İftardan ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini kaydeden Şimşek, “Sindirim sistemimizin başlangıcı olan ağzımız, tüm vücudumuza açılan bir kapıdır ve dış ortama açık olması, besinlerle teması sebebiyle de mikroorganizmaların çoğalabilmesi için oldukça uygun bir ortamı oluşturur. Orucun tutulduğu bu ay boyunca dişler, yeme alışkanlıkları değiştiğinden çürümeye çok meyillidir. Bu yüzden çürüklerin oluşmasını engellemek için sadece dişlerin değil, dilaltı ve diş eti, hatta yanakların iç kısımlarının da iyice temizlenmesi gerekir” dedi.

“Her sahur ve iftar sonrasında diş ve ağız bakımı tam yapılmalıdır”

Ramazan ayında ağız bakımının da saatler düzenlenerek yine benzer şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Sancar, "İftar ve sahurdan sonra olmak üzere 2 kez mutlaka dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılarak hijyeni sağlanmış bir ağız florasıyla oruca başlamak, uzun süre açlık sebebiyle tükürük akışı azalmış ve bu sebeple asiditesi artmış ağız ortamınızı bakterilere karşı korumanızı sağlayacaktır. Yine uzun süreli açlığa bağlı ağız kokusu da bu ayda oruç tutan bireylerin yaşadığı bir problemdir. Ağız kokusuna sebep olabilecek ağız içi faktörler ve ağız dışı faktörler dışında tuttuğumuz bu fizyolojik ağız kokusu, uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve bazı önlemler alınarak azalabilmektedir” diye konuştu.

“Oruçluyken diş tedavisi, hekimin uygunluk vermesiyle mümkündür”

Oruçluyken diş çekimi ve tedavilerinin hekimin uygunluk vermesi ile mümkün olabileceğinin altını çizen Şimşek, şöyle devam etti; "Ramazanda diş tedavisi yapılmaktadır. Fakat genelde hastaların bu işlemleri iftardan sonraya bıraktığını görmekteyiz. Orucun bozulması için mideye bir sıvı gitmesi gerekir. Tedavi sırasında kullanılabilecek ilaçlar, sıvılar da orucun bozulmasına sebebiyet verebilir. Bunun için hekiminiz sizi bilgilendirecektir. Yaptıracağınız uygulama için su veya kan yutulmadığı sürece tedavinizi yaptırabilirsiniz.”

Ramazanda ağız ve diş sağlığı için beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Dt. Şimşek, “Gün içinde aç kalındığı için sahurda sıvı yemekler tüketmeye özen gösterilmelidir. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye gayret gösterin. Çilek, süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi gıdalar dişlerinize Ramazan ayında sağlık katacak besinler arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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