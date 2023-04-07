AK Parti'den DSP'ye ziyaret! Dün de Kemal Kılıçdaroğlu gitmişti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret edecekler.

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AK Parti, DSP'ye bir ziyarette bulunacak. Ömer Çelik ve Binali Yıldırım saat 11.00'de DSP Genel Merkezi'ne gidecek. Çelik ve Yıldırım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.

NTV'de yer alan habere göre görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.