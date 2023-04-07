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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya ve seçim çalışmalarında "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" etiketini kullanmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçimle değil atamayla elde edilebilen bu unvanın kullanılamaması için bir vatandaş YSK'ya başvurdu. Dilekçede "Bu iki isim bu etiketi kullanmamalıdır ve bu etiketin medyada kullanılması yasaklanmalıdır” denildi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşadığı gerilimin aşılması için "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olabilecekleri noktasında mutabakat sağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendilerini "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" olarak lanse etmeye başladı.

Seçimle değil atama ile görevlendirilen bu makama aday gösterilen İmamoğlu ve Yavaş, bu unvanı sosyal medya, afiş ve TV programlarının yanı sıra seçim çalışmalarında da kullanmaya başladı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın medya paylaşımlarında isimlerinin altına "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazılmasından rahatsız olan Bayram Coşkun isimli vatandaş, iki ismin bu unvanı kullanamaması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti.

YSK'ya iletilmek üzere Merkezefendi 1. Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilen dilekçede, "Yaklaşan genel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' unvanını kullandıkları görülmektedir. Bu makam ve mevki, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilecek kadrolarında yoktur. Seçimlerde aday adaylığı, adaylığı müracaatı ya da süresi olmayan ‘Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Adaylığı' diye bir makam bulunmamaktadır. Bu iki isim bu etiketi kullanmamalıdır ve bu etiketin medyada kullanılması yasaklanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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