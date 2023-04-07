Oyun oynarken eline taktı bir daha çıkartamadı! Ekipler seferber oldu bir saat boyunca...
ELAZIĞ'da bir kız çocuğunun oyun oynarken taktığı kelepçeyi çıkarmak için ekipler seferber oldu. Çocuk, bir saat süren çalışmanın ardından kelepçeden kurtuldu.
Elazığ'da 12 yaşındaki E.D., kardeşleriyle oyun oynarken bileklerine kelepçe taktı. Çocuk, anahtarı olmayan kelepçeyi çıkaramayınca ailesine haber verdi. Uzun süre uğraşan aile, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kelepçeyi çıkarmak için birçok yöntem deneyen itfaiye erleri, polis ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kelepçe zorda olsa çocuğun kolundan çıkarıldı.
Kolunda morarma oluşan çocuk, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.