Melis Sezen kimdir? Gülcemal Deva Melis Sezen nereli ve kaç yaşında?

FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal ilk bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dizide 'DEVA' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen güzelliği, başarılı performasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada da paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Melis Sezen hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internette araştırmalara başladı. Peki Gülcemal dizisinin Deva'sı Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

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Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, fit vücudu ve duru güzelleği ile son zamanların en çok konuşulan ismi Melis Sezen yeni dizisi Gülcemal ile FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Başrol oynadığı Gülcemal dizisinde ilk bölümden başarılı performasıyla dikkat çeken Melis Sezen hakkında internette araştırmalar hız kazanırken Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Gülcemal dizisinin Deva'sı Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Melis Sezen hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Ödül törenine damga vurdu

Asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinin "Derin" karakteriyle yakalayan Melis Sezen, 47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödüllerinde, Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, ''Yıldızı Parlayanlar'' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülün takdim edilmesinin ardından konuşma yapan Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." dedi. Güzel oyuncunun hal ve hareketleri, mimikleri ile bu sözleri haftalarca konuşulurken ödül törenine damga vurdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat geçiyor

Yer aldığı projeler kadar sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 1,2 milyon takipçili hesabında her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki güzel isim, genç kızların idolü olarak biliniyor.

Melis Sezen kimdir,nereli ve kaç yaşında? Melis Sezen dizi ve filmleri neler?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'da doğdu. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından 'Siyah İnci' dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu 'Leke' dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren 'Bizim İçin Şampiyon' ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde 'Tilki Yuvası' ve 'Dünya Hali' gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı 'Mucize 2: Aşk' filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde başrol karakter olan 'Nazan' karakterini canlandırdı. 'Sadakatsiz' dizisinde başrol karakterlerinden biri olan 'Derin' adlı karakteri canlandırdı.

Sezen, 2019’da IMDb Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.

Sezen, 2021'de Barış Arduç ile Turkcell reklam filminde başrolü paylaştı. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.

Melis Sezen'in rol aldığı diziler

2016 - Arkadaşlar İyidir

2016-2017 - Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2018 - Siyah İnci

2019 - Sevgili Geçmiş

2019 - Leke

2019 - İçten Sesler Korosu

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm

2020-2022 - Sadakatsiz

2021 - Fatma

2023 - Gülcemal

Melis Sezen'in rol aldığı filmler

2018 - Tilki Yuvası

2018 - Bizim İçin Şampiyon

2019 - Dünya Hali

2019 - Mucize 2: Aşk

2020 - Kovala

Gülcemal Deva karakteri hakkında

Fox TV'nin yeni dizisi Gülcemal'de Deva karakterini canlandıran Sezen, ilk bölümden beğeni topladı.

Deva adı gibi dertlere çare, yanında durduğuna derman olan güzeller güzeli bir kız. Yüzünde gençliğin tazeliği var. Gözleri insanın içine işleyecek türden. Okumasını bilene, içini görene bambaşka bir dünya…

Göreni bir daha döndürüp baktıracak kadar güzel ve ışıklı bir kızdı. Naif görüntüsünün altında güçlü ve sert bir kadın vardı. O öyle masal prensesi naifliğinde bir kız değildi. İstedikleri konusunda kaya gibi sert, inatçı, yüreği her daim dalgalı bir kız. Korkusuz. Ne karanlıktan korkar, ne ıssızlıktan. Bileğine güvenen bir kızdı Deva. Babasının kızıydı. Tıpkı Pehlivan Mustafa gibi gözü kara, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, kolay kolay pes etmeyen savaşçı ve inatçı biriydi.