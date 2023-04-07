CHP ve İYİ Parti'ye peş peşe kurşun tesadüf mü? Habertürk yazarı Kübra Par sordu...

Geçen hafta sonu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Dün da CHP İstanb ul İl Başkanlığı binasına 6-7 el ateş edildi. İki partiye yönelik kurşunlara dikkat çeken Habertürk yazarı Kübra Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" diye sordu.

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HaberTürk yazarı Kübra Par, geçen hafta sonu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden, dün de CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşunlar bulunmasını köşesine taşıdı. Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bir haftada iki muhalefet partisinin benzer bir olayla karşılaşması kötü bir tesadüf mü yoksa birileri seçime giderken provokasyon mu yapıyor?

İşin aslını ortaya çıkarmak iktidarın vazifesidir. Sorumluları yakalayıp adalete teslim ederek kafalardaki soru işaretlerini gidermek zorundalar.

Karanlık odakların ortamı bulandırmasına asla müsaade edilmemeli."