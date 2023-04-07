BIST 4.930
DOLAR 19,26
EURO 21,03
ALTIN 1.243,47
HABER /  POLİTİKA

CHP ve İYİ Parti'ye peş peşe kurşun tesadüf mü? Habertürk yazarı Kübra Par sordu...

CHP ve İYİ Parti'ye peş peşe kurşun tesadüf mü? Habertürk yazarı Kübra Par sordu...

Geçen hafta sonu İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Dün da CHP İstanb ul İl Başkanlığı binasına 6-7 el ateş edildi. İki partiye yönelik kurşunlara dikkat çeken Habertürk yazarı Kübra Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" diye sordu.

Abone ol

HaberTürk yazarı Kübra Par, geçen hafta sonu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden, dün de CHP İstanbul Başkanlığı önünde kurşunlar bulunmasını köşesine taşıdı. Par, "İki partiye birden kurşun tesadüf mü?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bir haftada iki muhalefet partisinin benzer bir olayla karşılaşması kötü bir tesadüf mü yoksa birileri seçime giderken provokasyon mu yapıyor?

İşin aslını ortaya çıkarmak iktidarın vazifesidir. Sorumluları yakalayıp adalete teslim ederek kafalardaki soru işaretlerini gidermek zorundalar.

Karanlık odakların ortamı bulandırmasına asla müsaade edilmemeli."

ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates ilk kez paylaştı: “Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum”
Bill Gates ilk kez paylaştı: “Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum”
YSK'den flaş sandık kararı! "Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın"
YSK'den flaş sandık kararı! "Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın"
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
Öğrencilere bayram ikramiyesi nisan ayında kaç para ödenecek? Son haberi geldi
Öğrencilere bayram ikramiyesi nisan ayında kaç para ödenecek? Son haberi geldi
Gratis indirimli ürünleri kataloğu 13-15 Mart Gratis aktüel makyaj malzemeleri ürünleri
Gratis indirimli ürünleri kataloğu 13-15 Mart Gratis aktüel makyaj malzemeleri ürünleri
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...
Mart ayında en çok kazandıran ne oldu?
Mart ayında en çok kazandıran ne oldu?
Murat Ünalmış kaç yaşında, aslen nereli? Murat Ünalmış bakın kiminle evliymiş
Murat Ünalmış kaç yaşında, aslen nereli? Murat Ünalmış bakın kiminle evliymiş
AK Parti'den DSP'ye ziyaret! Binali Yıldırım: Beraber yol yürüme teklifini yaptık
AK Parti'den DSP'ye ziyaret! Binali Yıldırım: Beraber yol yürüme teklifini yaptık
Soğan fiyatlarında son durum hal esnafı bayram sonrası için fiyat verdi
Soğan fiyatlarında son durum hal esnafı bayram sonrası için fiyat verdi
Bingöl'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Naci Görür Bingöl için sürekli uyarı yapıyordu
Bingöl'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Naci Görür Bingöl için sürekli uyarı yapıyordu