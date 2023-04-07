Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Ankara'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, "Türkiye’de bir gaz merkezi kurulacak. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk." dedi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da dün akşamki iftar yemeğinin ardından bugün de resmi görüşmeler için masaya oturdu.

Ukrayna krizi, tahıl anlaşması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi konuları görüşmek için Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldik. Kendilerini Türkiye'ye davet ettik. Lavrov ile bugün tahıl koridoru anlaşmasını da görüştük. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD Dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor. Lavrov ile bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum.

Moskova'da her ülke tutumlarını ve görüşlerini dile getirdi. Şeffaf ve açık bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantı ile çözüleceğine inanmıyoruz bu konuda gerçekçiyiz ancak iletişim olması önemli.

Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle çok sayıfa milis gruplar var. Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor.

Lavrov, konuşmasında "Türkiye’de bir gaz merkezi kurulacak. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk." ifadelerini kullandı.