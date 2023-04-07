Furkan Yazıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu CHP'den aday oldu mu?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken partilerin milletvekili aday listeleri de oluşuyor. Merhum BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den aday olacağı konuşuluyordu. Peki kimdir, Furkan Yazıcıoğlu, kaç yaşında, ne iş yapıyor? CHP'den milletvekili adayı olacağı konuşulan Furkan Yazıcıoğlu şu an 29 yaşında.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık 50 günden az bir zaman kaldı. Vatandaş sandığa 4 isimden birini seçmek için gidecek. Siyaset kulislerinin kaynamaya başladığı bu günlerde partiler de milletvekili adaylarını duyurmaya devam ediyor. Merhum BBP Lideri Muhsin Yazıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun adı 14 Mayıs seçimleri için CHP milletvekili adayları listesinde olacağı konuşuluyordu. Bu iddianın ardından Furkan Yazıcıoğlu yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir Furkan Yazıcıoğlu, kaç yaşında, aslen nereli? Furkan Yazıcıoğlu evli mi?

Babası Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında helikopter kazasında öldüğünde 15 yaşında olan Furkan Yazıcıoğlu'nu Türkiye o günlerdeki çocuk görüntüsüyle hatırlıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü üzerinden 14 yıl geçti ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu bugün 29 yaşında bir yetişkin. Annesi Güleser Yazıcıoğlu ve ablası Firuze Yazıcıoğlu ile mütevazi ve medyadan uzak bir yaşam sürüyor.

Babası Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikasti hakkında konuştu

Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu babasıyla ilgili anılarını katıldığı bir söyleşide paylaşmıştı.

Babasını 15 yaşındayken kaybettiğini belirterek, babasının karizmatik bir ülkücü lider olarak tanımlamıştı. Babasını öldükten sonra daha iyi anladığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Babamla çok kısa sohbetlerimiz olurdu. O da yaşıma göre sohbetler. Benim biraz yakın tarihe ilgim vardı. Babamda cezaevi anılarını anlatırdı. Tabi babamı vefatından sonra tanımaya başladım. Onun gittiği yoldan gideceğim.