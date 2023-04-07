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Öğrencilere bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İlkokul, ortaokul, lise ödenecek mi?

Öğrencilere bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İlkokul, ortaokul, lise ödenecek mi?

Seçimlere 50 günden az bir zaman kala hükümetten peş peşe müjdeler gelmeye devam ediyor. Son olarak milyonlarca öğrenciye bayram ikramiyesi ödenmesi söz konusu. Peli bayram ikramiyesi hangi öğrencilere ödenecek, ilkokul, lise, ortaokul öğrencisine bayram ikramiyesi ödenecek mi?

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için zaman giderek daralıyor. Seçime az bir süre kala hükümet kanadından da müjdeler geliyor. Son olarak en düşük emekli maaşını 7.500 lira yapan, emeklinin bayram ikramiyesini 2 bin yapan hükümet, şimdi de öğrencileri sevindirecek bir haber verdi.

Dini bayramlar öncesi emekliye ödenen bayram ikramiyesi kapsamı daha da genişliyor. Öğrenciler de bayram ikramiyesi ödenmesi gündemde. Fakat öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesi 1000 lira olacak ve sadece üniversite öğrencileri alabilecek. 

Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılacak.  Fakat 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesinden sadece üniversite öğrenciler yararlanacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler bayram harçlığı uygulamasından yararlanmayacak.

Peki öğrencilere ödenecek 2 bin lira bayram harçlığı için başvuru yapmak gerekiyor mu? Kimler bayram harçlığı alabiliyor? Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yok. Fakat tüm üniversite öğrencilerinin kapsama gireceği düşünülüyor. 

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