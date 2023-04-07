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Mehmet Şimşek AK Parti için çalışmaya başladı mı? Fatih Altaylı'dan olay iddia...

Mehmet Şimşek AK Parti için çalışmaya başladı mı? Fatih Altaylı'dan olay iddia...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonundaki ekip ekonomi için çalışıyor" dedi. Fatih Altaylı bugün Mehmet Şimşek tarafıyla konuştu ve "çalışmalara başlama durumunun olmadığını söylüyor" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek'in koordinasyonundaki ekip ekonomi için çalışıyor" demişti. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ise bugün "Şimşek kanadı ise böyle bir durum olmadığını anlatıyor" iddiasında bulundu.

Görevi sağlık gerekçesiyle reddetti

Fatih Altaylı, "Bizim bildiğimiz Mehmet Şimşek kendisine önerilen görevi tüm ısrarlara rağmen kabul etmedi ve sağlık gerekçeleri ile reddetti. Ancak yetkili ağızlardan Mehmet Şimşek’in çalışmaya başladığı söyleniyor. Şimşek kanadı ise böyle bir durum olmadığını anlatıyor" dedi. Altaylı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

Ağır şekilde suçlanan Şimşek....

"Bana ilginç gelen ise bir süre önce Ali Babacan ile aynı kefeye koyularak ağır biçimde suçlanan Mehmet Şimşek’in şimdi neden birden bire yeniden aranan ve istenen adam olduğu ve koskoca iktidarın neredeyse adamın kapısında yattığı."

İktidarı zorlayan 'esbabı mücbire' ne?

Bu iade-i itibarın nedeni, eskilerin deyimiyle, iktidarı buna zorlayan 'Esbabı mücbire' ne! Ekonomi iddia edildiği gibi iyi durumda ve her şey kontrol altında ise Şimşek neye lazım!" 

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