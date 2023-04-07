Niğdeliler çok dertli. Korsan davulcular mahallelere dadandı

NİĞDE'de Ramazan ayında vatandaşı sahur için uyandıran davulcular son günlerde korsan davulcuların evlere giderek bahşiş toplamaları nedeniyle dertli.

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Niğde'nin Merkez Selçuk Mahallesi Davulcusu Mehmet Gürsoy, mahallede korsan davulcuların bahşiş topladığını söyleyerek mahallelilerden belediyeden alınan belge kontrolü yapmalarını istedi. Güvenlik kameralarından bazı davulcu görünümü veren şahısları tespit ettiklerini ve belediyeye şikayet ettiklerini söyleyen Gürsoy, “Yıllardır Selçuk Mahallesinde Ramazan davulu çalıyoruz. Bazı şahıslar bizim adımıza para toplamışlar. Vatandaşlarımızdan bizlere, belediye tarafından verilen belgeleri kontrol etmeden davulculara para vermemelerini istiyoruz” dedi.