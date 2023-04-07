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Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hamra yerleşim yeri yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli hayatını kaybetti, 1 İsrailli de yaralandı.

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İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal atında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından tansiyon giderek yükseliyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri Hamra yakınlarındaki bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 20’li yaşlarındaki 2 İsrailli gencin hayatını kaybettiği bildirildi. 40’lı yaşlarındaki 1 kişinin ise ağır yaralanarak helikopterle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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