Borsa İstanbul'da şirketlerin fon yatırımları bir yılda 4 kat arttı

Fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 161 artış kaydederek, 932 milyar TL’yi aştı. Son bir yılda şirketlerin sahip olduğu fon yatırımları ise 4 kat artarak 298 milyar liraya ulaştı.

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Borsa İstanbul’da fon yatırımlarına ilgi artıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart sonu itibariyle fon yatırımcılarının sayısı 3 milyon 711 bin 863 oldu. Yatırımcıların portföy değeri ise 932 milyar 521 milyon lira olarak gerçekleşti.

Fonlar şirketlerin yatırım tercihleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Mart sonu itibariyle şirketlerin fon yatırımları bir yılda 4 kat arttı. Şirketlerin fon yatırım portföy değeri 74 milyar liradan 298 milyar liraya yükseldi. Bir yılda fonlara yatırım yapan tüzel kişiliklerin sayısı 20 bin kişi aratarak 146 bin 827 oldu.

Söz konusu dönemde yerli ve yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ise; Mart sonunda yerli fon yatırımcısı 3 milyon 688 bin 290, yabancı yatırımcı sayısı 23 bin 573 oldu. Yerli fon yatırımcısının portföy değeri 915 milyar 593 milyon lira, yabancı fon yatırımcılarının portföy değeri ise 16 milyar 928 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 15 artarken, sahip oldukları portföy değeri yüzde 113 artışla 494 milyar TL oldu.