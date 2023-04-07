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ÖSYM duyurdu! 2023 YDS'nin tarihi belli oldu

ÖSYM duyurdu! 2023 YDS'nin tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü yapılacak.

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan Pazar günü yapılacak. 133 bin 91 adayın başvurduğu sınav için 77 ilde 463 bina ve 5 bin 601 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.

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