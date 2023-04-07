Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'dan şiddet gördü! Suskunluğunu bozdu: Olay iddialara flaş cevap!

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu uzun süredir iş insanı Baran Tınaz ile birlikte aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda ayrılan çift ile ilgili Söylemezsem Olmaz programında Baran Tınaz'ın Deren Talu'ya şiddet uyguladığı ve ilişkinin bu yüzden bittiği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası 27 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suskunluğunu bozdu.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı eski eşi Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, şimdilerde aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılan ünlü çift ile ilgili Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan 'şiddet' iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözlerin çevrildiği Deren Talu ise suskunluğunu bozdu ve sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Fotoğraf paylaşımları kriz çıkardı

Uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden olmuştu. Söz konusu kareler, Talu’nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Deren Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

Suskunluğunu bozdu: Olay iddialara flaş cevap!

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu, sevgilisinin onayı olmadan kabul etti. İkilinin daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Çıkan şiddet iddiasına Deren Talu'dan cevap gecikmedi.

Instagram hesabından şiddet iddiasıyla ilgili açıklama yapan Deren Talu, "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" dedi.

Deren Talu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Deren Talu, Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel isim ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Deren Talu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Deren Talu hakkında derlediğimiz bilgiler...

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzelli Defne Samyeli 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu olmuştur. Deren Talu, Kasım 1996 yılında ABD’de dünyaya geldi. Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile takipçilerinin beğenisini toplayan Deren Talu'nun instagramda 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.