Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı?

Defne Samyeli'inin kızı Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Baran Tınaz ile ilgili internette araştırmalar hız kazanırken olayın perde arkası eski sevgilisi 27 yaşındaki güzel isim Deren Talu'nun paylaşımı ile ortaya çıktı. Peki eski sevgilisi Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olay ve Baran Tınaz hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Magazin gündemine bomba gibi düşen şiddet iddiası sonrası Baran Tınaz ismi merak edilip araştırılmaya başlandı. Defne Samyeli'nin 27 yaşındaki kızı Deren Talu ile uzun süredir birlikte olan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılan Baran Tınaz'ın adı şiddet iddialarına karışınca eski sevgilisi Deren Talu suskunluğunu bozdu ve o iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Peki Baran Tınaz Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şiddet olayının perde arkası ve Baran Tınaz hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Deren Talu'dan ayrıldıktan sonra adı şiddet iddalarına karışan Baran Tınaz 16 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde 32 yaşındadır. Baran Tınaz işletme sektöründe çalışıyor ve Sunsetgrill isimli mekanin işletmecisi ve sahibidir. Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan Baran Tınaz, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Yaşamını İstanbul’da sürdüren ünlü iş insanı aslan burcudur. Instagram'da barantinaz ismiyle paylaşımlarına devam eden ünlüiş insanı Baran Tınaz'ın bu mecrada 11.5K takipçisi bulunmaktadır.

Sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı?

Söylemezsem Olmaz programında Baran Tınaz'ın sevgilisi Deren Talu'ya şiddeti uyguladığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba düşerken gözler ikilinin ne diyeceğine çevrilmişti. İddiaya göre; bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu, sevgilisinin onayı olmadan kabul etti. İkilinin daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Çıkan şiddet iddiasına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan cevap gecikmedi. Talu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayın perde arkasını açıkladı.

"Darp iddiaları kesinlikle yalandır"

Instagram hesabından şiddet iddiasıyla ilgili açıklama yapan Deren Talu, "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" dedi.