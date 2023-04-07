İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partili isimle görüştü! İftarda ne konuşuldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini adeta topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başdanışmanı Davut Güloğlu ile buluştu. Yavuz Ağıralioğlu Yeniden Refah Partisi'ne mi katılıyor?

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Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatıldığını savunan ve Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştirerek İyi Parti'den istifa eden milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başdanışmanı Davut Güloğlu ile buluştu.

Güloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir fotoğraf yayımlayarak, "Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Davut Güloğlu, kullandığı ifadelerin tepki çekmesi üzerine, söz konusu paylaşımı silerek yeni bir paylaşımda bulundu. Güloğlu, yeni paylaşımında ise, şunları kaydetti: "Kıymetli arkadaşlar, dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.."