BIST 4.915
DOLAR 19,25
EURO 21,00
ALTIN 1.243,11
HABER /  EKONOMİ

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 268 milyon 568 bin 419 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Çiftçilere aktarılacak ödemenin detaylarıysa şöyle:

-Fındık alan bazlı gelir desteği 845 milyon 133 bin 986 lira.

-Yaş çay desteği 379 milyon 492 bin 146 lira.

-Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 641 bin 987 lira.

-Bombus arısı kullanım desteği 18 milyon 261 bin 600 lira.

-Damızlık ana arı desteği ise 38 bin 700 lira.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beyoğlu'nda müezzin öldüresiye dövüldü, döven kişi bakın kim çıktı! Caminin önü karıştı...
Foto Galeri Beyoğlu'nda müezzin öldüresiye dövüldü, döven kişi bakın kim çıktı! Caminin önü karıştı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır ve Van’da toplam 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır ve Van’da toplam 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İsrail'e rağmen Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman Cuma namazı kıldı
İsrail'e rağmen Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman Cuma namazı kıldı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Dünyada 22 ülke ASELSAN silahlarıyla korunuyor
Dünyada 22 ülke ASELSAN silahlarıyla korunuyor
İzmir’de U12 Cup heyecanı başladı
İzmir’de U12 Cup heyecanı başladı
Bakan Mustafa Varank, Sultanbeyli’ye Togg otomobil ile geldi
Bakan Mustafa Varank, Sultanbeyli’ye Togg otomobil ile geldi
Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı?
Baran Tınaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı?
Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye ulaştı
Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye ulaştı
Türkiye'den Avrupa'ya kaçıracaklardı! İki Slovakyalıya 488 bin TL para cezası kesildi
Türkiye'den Avrupa'ya kaçıracaklardı! İki Slovakyalıya 488 bin TL para cezası kesildi
SGK uzmanı İsa Karakaş 'matematiksel imkansız' dedi EYT'liler için bayram öncesi öneri
SGK uzmanı İsa Karakaş 'matematiksel imkansız' dedi EYT'liler için bayram öncesi öneri
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdı! O vicdansız için karar
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdı! O vicdansız için karar