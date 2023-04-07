Beyoğlu'nda müezzin öldüresiye dövüldü, döven kişi bakın kim çıktı! Caminin önü karıştı...

Açıklama nedeniyle tartışma çıktı

Öte yandan basın açıklaması yapıldığı esnada Akşemsettin Camii ve Kız Kuran Kursu Kurma ve Yaşatma Derneği’nden olduğu iddia edilen bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etti.