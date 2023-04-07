Beyoğlu'nda müezzin öldüresiye dövüldü, döven kişi bakın kim çıktı! Caminin önü karıştı...
BEYOĞLU'nda bir caminin müezzini öldüresiye darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan müezzinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, darp anlarına dair ulaşılan görüntüler dehşete düşürdü. Öte yandan cami önünde basın açıklaması yapılırken başka bir tartışma yaşandı.
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Akşemsettin Caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından darbedildi.
Yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.
Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil’i hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Müezzin Çil’in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Açıklama nedeniyle tartışma çıktı
Öte yandan basın açıklaması yapıldığı esnada Akşemsettin Camii ve Kız Kuran Kursu Kurma ve Yaşatma Derneği’nden olduğu iddia edilen bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etti.