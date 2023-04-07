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Uzmanı uyardı: İşte kanserden koruyacak altın önlemler

Uzmanı uyardı: İşte kanserden koruyacak altın önlemler

Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül: Kansere karşı yürüttüğümüz savaşta kuşkusuz en büyük silahımız korunmayı bilmektir

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Kanserin herkesin korktuğu hastalıkların başında geldiğini belirten Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, “Tüm hastalıklara bağlı ölümlerin sebebi olarak kanser 2. sırada yer almaktadır. Kansere karşı yürüttüğümüz savaşta kuşkusuz en büyük silahımız korunmayı bilmektir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. 

"Doğru beslenmek önemli"

Dr. Gül, insanların kanserden nasıl korunabileceği ile ilgili önerilerde bulunarak "Sigara ve alkolü bırakacağız. Doğru besleneceğiz. Hareket edeceğiz ve sporu yaşam tarzımızın bir parçası haline getireceğiz. Bazı önemli aşıları mutlaka yaptıracağız. Mesleki maruziyetlerimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir çevrede yaşamaya gayret edeceğiz çevremizi kirletmeyeceğiz. Düzenli kanser taramalarını ihmal etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Hemen karamsarlığa kapılmayın!

Kişilerin yaşam tarzı ile yapılacak bu değişikliklerle kanserden korunabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Buna rağmen kansere yakalanırsak hemen karamsarlığa kapılmayalım. Teşhis ve tedavideki büyük gelişmeler sayesinde eskisine göre kansere karşı çok daha güçlüyüz. Güncel tedavilerle elde ettiğimiz inanılmaz sonuçlar her geçen gün artıyor ve artık kanserden eskisi gibi korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

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