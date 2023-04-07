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HDP'li Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' dedi Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
HDP'li Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' dedi Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP'li Sırrı Sakık'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir" çağrısı tartışılıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakık’ın iddialarla ilgili “Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın” dedi.

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HDP'li Sırrı Sakık'ın tepki çeken açıklamaları konuşulmaya devam ediyor. Sakık'ın paylaştığı son videodaki "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir." sözleri tartışılıyor.  

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeminde Sakık'ın açıklamaları vardı. Kayseri merkezli Kent Türk TV’de programa konuk olan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sırrı Sakık’ın iddialarının ardından çıkıp açıklama yapması gerektiğini söyleyerek, “Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın” dedi.

"Sırrı Sakık bir yalancıdır diye bir açıklama yapın"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eğer iddialar yalansa çıkıp açıklama yapması gerektiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bizim hiç kimseye tavizimiz yok. Bakın dün akşam Sırrı Sakık televizyona çıkmış diyor ki “Kapalı kapılar ardında söylediklerini söyle, açıkla Kemal bey” diyor. Şimdi ben Kemal beyden bir şey rica ediyorum, Kemal bey lütfen kamuoyuna dönün bir açıklama yapın. Sırrı Sakık bir yalancıdır diye bir açıklama yapın. Ben kapalı kapılar arkasında hiçbir söz vermedim diye açıklama yapın. Eğer vermediyse yapsın. Verdiyse o zaman onu yapsın” dedi.

Sırrı Sakık ne demişti?

Tartışmalara neden olan Sakık söz konusu videoda "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. Biz, önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere. Herkese özgürlük. Ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini... Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP." ifadelerini kullandı.

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