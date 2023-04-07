İŞKUR 50 bin kişi alacak! İŞKUR 2023 TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri sonrası işini kaybeden vatandaşlara müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye istihdam sağlanacağının açıklanmasının arından internette İŞKUR personel alımı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki İŞKUR 2023 TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

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Kahramanmaraş'ta 6 şubat günü 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 kenti vurmuş, çok sayıda binanın yıkılması sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde ağır hasar alan kentlerde yaralar hızla sarılmaya başlanırken işini kaybeden binlerce insan için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklamasının ardından internette İŞKUR 2023 personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki İŞKUR 2023 TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi personel alımına ilişkin detaylar haberimizde...

İŞKUR 2023 TYP personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak.

56 şehirde alım yapılacak

Alım yapılacak 56 şehir aşağıdaki iller olacak:

Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Merdin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

İŞKUR TYP personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR tarafından uygulanan program kapsamında işsiz kalan kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla toplum yararına bir işi gerçekleştirerek iş gücü piyasasına kazandırılmaları hedefleniyor. Toplum yararına program adı verilen program kapsamında bu alımlardan yararlanmak isteyen kişilerin aklına pek çok soru beraberinde geliyor. İŞKUR TYP okul temizlik görevlisinin alımlarının ne zaman yapılacağının yanı sıra personel alımı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da merak ediliyor. Vatandaşlar müjdeli haberi dört gözle beklerken henüz Mart 2023 yılında düzenlenen İŞKUR TYP personel alımı kura ve başvuru sonuçları açıklanmadı.

İŞKUR TYP 2023 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

Toplum yararına program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.