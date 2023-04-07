Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile Külliye'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi. Erdoğan ile Destici'nin görüşmede ortak liste konusunu konuşacakları öğrenildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Destici, Cumhur İttifakı'nın daha yüksek oy oranına ulaşması için ortak liste ile seçime girilmesi önerisini dile getiriyordu.
Görüşmede ortak liste konusunun konuşulacağı öğrenildi.
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