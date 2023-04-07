Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırlayan şahıs hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları bulunan stickerları tasarlayıp dağıttığı öne sürülen şahsın kimliği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkartmaları tasarlayan ve dağıtan kişinin "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir A. olduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Daire Başkanlığının yaptığı çalışmaların ardından Mahir A., İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Adliyedeki işlemler sonrası Mahir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.