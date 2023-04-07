Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası afet bölgesindeki kentlerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'in devi Beşiktaş, İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid ile tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak anlamlı mücadelenin tarihi, saati ve hangi kanalda olduğu netlik kazandı. Peki Beşiktaş Atletico Madrid saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Abone ol

Kahramanmaraş'te meydana gelen iki büyük deprem sonrası afet bölgesi için harekete geçen birçok futbol kulübü gönderdikleri yardım tırlarının yanı sıra, yaptıkları dostluk karşılaşmalarının tüm gelirlerini deprem bölgesine aktararak yaraların sarılmasında büyük bir rol oynamıştı.

Bu kapsamda Türkiye'ye bir yardım eli de İspanya'dan geldi. İspanyol devi Atletico Madrid, İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile depremzedeler için yardım maçı oynayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan anlamlı mücadelenin yayın, bilet ve reklam dahil tüm gelirleri depremzedelere aktarılacak. Peki Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? Beşiktaş Atletico Madrid saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İspanya’nın en önemli kulüplerinden olan Atletico Madrid, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme sessiz kalmadı. İspanyol devi bu kapsamda Türkiye’ye gelerek Beşiktaş ile dostluk maçı oynayacak.

Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Atletico Madrid karşılaşması 12 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’da başlayacak.

Saat 20:00’da başlayacak mücadele NTV ve Star TV’den ortak olarak canlı yayınlanacak.

Tüm gelirler deprem bölgesine aktarılacak

Beşiktaş ve Atletico Madrid arasında oynanacak müsabakaya tüm futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İki kulüpte kuruluşlarının 120. yılında bu anlamlı organizasyonda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet, yayın ve reklam dahil tüm gelirleri, deprem bölgesine gönderilecek.