Beşiktaş Antalyaspor maçında duygulandıran görüntüler! Vodafone Park’ta 04.17'de gözyaşları sel oldu
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İki kez ertlenen Süper Lig'in 14.hafta mücadelesi Beşiktaş Antalyaspor maçında duygulandıran anlar yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından taraftarlar, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte maçta dakikalar 04.17’yi gösterirken sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak attı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan erteleme maçında taraftarlar, depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.
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Siyah-Beyazlı taraftarların, depremzede çocuklara iletilmesi için sahaya attığı oyuncak, atkı ve bereleri toplayan saha görevlilerine iki takımın futbolcuları da yardımcı etti.
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Tribünlerin sahaya oyuncakları attığı sırada Cenk Tosun ve Maxim gözyaşlarına hakim olamadı.
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Dolmabahçe’de dakikalar 04.17’yi gösterirken bütün oyuncaklar alkışlar arasında sahaya atıldı.
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