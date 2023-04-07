DSP 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden girecek DSP lideri Önder Aksakal: Erdoğan'a destek vereceğiz

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden gireceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

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Demokratik Sol Parti 14 mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden seçime giriyor. Basın açıklaması yapan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı öğlen saatlerinde ziyaret etti. Yıldırım "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik" dedi.

AK Parti heyeti ile yapılan ziyaretin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.