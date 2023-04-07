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Samsun'da Nisan yağmurları kaç gün daha sürecek?

Samsun'da Nisan yağmurları kaç gün daha sürecek?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının ardından nisan yağmurlarının etkisi altına giren Samsun'da şehir merkezi güneşe hasret kaldı.

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Samsun'da günlerdir etkili olan nisan yağmurlarının 5 gün daha devam etmesi tahmin ediliyor. Bölgede sağanağın 12 Nisan Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Yağışlarla ilgili Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

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