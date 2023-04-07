Yeni tip şap aşısı uygulanan hayvan sayısı bugün 4,5 milyona ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, şap hastalığı virüsü olan SAT-2 serotipine karşı 37 günde aşı üretimi yapıldığını belirterek, "Bugün akşama kadar 12 milyon aşımız üretilmiş olacak, aşılanan hayvan sayımız bugün itibarıyla 4,5 milyonu bulmuş olacaktır" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şap Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek bu alanda Bakanlığın çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sağlanan desteklerin de katkısıyla son 20 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artışla 17 milyon başa ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 76 artışla 56,3 milyon başa çıktığını dile getiren Kirişci, yürütülen çalışmalarla büyükbaşta verimliliği, küçükbaşta ise sürü büyüklüğünü genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kirişci, hayvan hastalıklarına karşı etkin koruma ve mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda koruyucu hekimlik faaliyetleri, teşhis ve aşı üretimi faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Son günlerde Türkiye'de görülen şap hastalığının sığır, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanların viral bir hastalığı olduğunu söyleyen Kirişci, hastalığın bulaşma hızının yüksek olduğunu ve tedbirler alınmadığında hastalığın ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini anlattı.

Kirişci, virüsün 7 serotipi olduğuna ve bunların her birinin hastalık oluşturabildiğine işaret ederek, hastalığa karşı bağışıklık süresinin kısa olmasının mücadeleyi zorlaştırdığını dile getirdi.

Türkiye'de, Irak'tan Ocak 2023'te gönderilen numunelerde ilk defa SAT-2 serotipinin 3 Şubat 2023'te teşhis edildiğini söyleyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı Şap Enstitümüzce ivedilikle aşı üretim çalışmalarına başlanmış ve SAT-2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede üretilmiştir. Bu başarıda Enstitümüzün aşı üretiminde sahip olduğu bilgi ve tecrübenin çok büyük etkisi olmuştur. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü ve kendi ürettiğimiz aşılarla ivedilikle müdahale ettik ve hastalığın ülkemizde yayılmasının önüne geçtik. Hayvan varlığımızın tamamı aşılanacaktır. Aşılama süreci nisan sonu gibi bitmiş olacak."

Kirişci, aşı üretiminin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün akşama kadar 12 milyon aşımız üretilmiş olacak. Bunun 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı hayvanlarımıza yapılıyor. Aşılanan hayvan sayımız bugün itibarıyla 4,5 milyonu bulmuş olacaktır. SAT-2 sterotipi ile mücadele için aşı üretimi, sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Aşı temininde ülkemizin bir sıkıntısı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üretilen aşıya komşu ülkelerden de talep olduğunu söyleyen Kirişci, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gereken ne ise yapılıyor. Hastalık insanlarda herhangi bir hastalığa yol açmaz." dedi.

Kirişci, hastalıktan dolayı ülkede kesim, ithalat ve ihracat hariç hayvan hareketlerinin yasaklandığını hatırlatarak, bu kısıtlamaların hastalık kontrol altına alınınca kaldırılacağını bildirdi.