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Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin DEVELİ ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazhacı Mahallesi’nde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

F.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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