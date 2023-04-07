CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasI yakınında dün sabaha doğru silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, şüphelileri Esenyurt'ta yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde E.D isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyanı yer aldı.

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TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırı iddiasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı.

Dün sabaha doğru binada meydana gelen olayda 6-7 el ateş edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamazken olay mahalinde boş kovanlar bulundu.

4 şüpheli yakalandı firari E.D. aranıyor

Olayla ilgili araştırma başlatan İstanbul Emniyeti zanlıları kısa sürede yakaladı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı:

6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda;

Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

"Sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla"

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; (E.D) isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyan edilmiştir.

Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."