BIST 4.925
DOLAR 19,25
EURO 21,01
ALTIN 1.242,95
HABER /  GÜNCEL

CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?

CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasI yakınında dün sabaha doğru silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, şüphelileri Esenyurt'ta yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde E.D isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyanı yer aldı.

Abone ol

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırı iddiasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı.

Dün sabaha doğru binada meydana gelen olayda 6-7 el ateş edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamazken olay mahalinde boş kovanlar bulundu.

4 şüpheli yakalandı firari E.D. aranıyor

Olayla ilgili araştırma başlatan İstanbul Emniyeti zanlıları kısa sürede yakaladı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı:

6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda;

Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

"Sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla"

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; (E.D) isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyan edilmiştir.

Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti! Adıyaman'da yakalandı
Depremde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti! Adıyaman'da yakalandı
Umut Akyürek kaç yaşında, eski hali nasıldı? Umut Akyürek estetiksiz hali gerçek mi?
Umut Akyürek kaç yaşında, eski hali nasıldı? Umut Akyürek estetiksiz hali gerçek mi?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları hazırlayan şahsa Meral Akşener'den destek
Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları hazırlayan şahsa Meral Akşener'den destek
ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye çağrı: Müzakerelere dön
ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye çağrı: Müzakerelere dön
Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında? 30 yaş küçük eşi kimdir?
Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında? 30 yaş küçük eşi kimdir?
Yeni tip şap aşısı uygulanan hayvan sayısı bugün 4,5 milyona ulaşacak
Yeni tip şap aşısı uygulanan hayvan sayısı bugün 4,5 milyona ulaşacak
Samsun'da Nisan yağmurları kaç gün daha sürecek?
Samsun'da Nisan yağmurları kaç gün daha sürecek?
Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti