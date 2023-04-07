ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye çağrı: Müzakerelere dön

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üst düzey temsilcileri yayınladıkları ortak bildiride, Kuzey Kore’yi yasadışı, provokatif ve tırmandırıcı eylemlerde bulunmak yerine müzakerelere geri dönmeye çağırdı.

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Japonya, Güney Kore ve ABD temsilcileri Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerini görüşmek üzere Güney Kore’nin başkenti Seul’de üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Kim Gunn ile Japonya’nın Asya ve Okyanusya İşleri Genel Direktörü Funakoshi Takehiro ortak bir bildiri yayınladı.

Temsilciler ortak bildiride, Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ve nükleer silah kullanımına ilişkin tırmandırıcı açıklamalarını şiddetle kınadıklarını belirtti. “Kuzey Kore yönetiminin halkının zorluklarını görmezden gelmeye devam edip, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını açıkça ihlal ederek, kıt kaynaklarını kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına aktarmayı seçmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Pyongyang’ın bölgesel ve küresel güvenlik için oluşturduğu tehdide karşı koymak amacıyla güvenlik iş birliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Temsilciler, Kuzey Kore’yi BMGK kararlarına uymaya, Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerine ise Kuzey Kore’yle ilgili alınan tüm kararları uygulamaya çağırdı. Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini önlemek için işbirliğini artırmanın önemine dikkat çeken üç ülkenin temsilcisi yayınladıkları ortak bildiride, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Güney Kore ve Japonya vatandaşlarının yanı sıra ülkelerine iade edilmeyen savaş esirlerinin durumuyla ilgili duydukları endişeyi dile getirdi. Kuzey Kore ile diyalog yolunun açık olduğu ifade edilen bildiride, “Kuzey Kore’yi yasadışı, provokatif ve tırmandırıcı eylemlerde bulunmak yerine müzakerelere geri dönmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.