2023 yılında personel alımı yapmaya hazırlanan birçok kamu kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Adalet Bakanlığı'nın 2023 personel alımına ilişkin müjdeli haberi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli meslek gruplarında 18 bin 305 personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu? sorularının cevaplarını araştırıyor.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 18 bin 305 personel alımına ilişkin açıklamasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar internette Adalet Bakanlığı 2023 personel alımına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı ve başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Alımla ilgili detaylar ilanla beraber netleşecek. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkılacağını açıkladı.

Bakan Bozdağ istihdam edilecek personelin mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartlarının Adalet Bakanlığı tarafından ilan edileceğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel için alım yapılacak birimler belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 alım yapılacağını duyurdu.

Alım yapılacak meslek grupları ise ilan yayınlandıktan sonra belli olacak. Personel alımı başvurularının internet üzerinden alınması bekleniyor. Başvurular için adaylardan genel şartlar aranacak. Özel şartlar ise mesleklere göre belirleyici olacak.

Başvurularda KPSS sınav şartı olup olmadığı veya adaylara ayrıca yazılı ve sözlü sınav olup olmayacağı personel alımı ilanında yer alacak.