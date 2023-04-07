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Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı

Burdur Belediye Meclisi’nde alınan karara göre şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı yıkamak, bahçe ve tarla sulamak yasaklandı.

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Burdur Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi. Meclise ek madde olarak sunulan ‘Belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, iş yeri ve binaların kaldırımlarını yıkamanın yasaklanması’ kararı, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan bu kararın geçen yıl yaşanan içme suyu sorununun tekrar yaşanmaması ve yer altı sularının hızla azalmasından dolayı yürürlüğe konulacağı öğrenildi.

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