Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları hazırlayan şahsa Meral Akşener'den destek

Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarıyla hazırlanan çıkartmalar marketlere ve halkın yoğun olduğu noktalara yapıştırıldı. Çıkartmaları hazırlayan şahsın gözaltına alınmasına sosyal medyada tepki gösteren kişiler oldu. Bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye yönelik hazırlanan çıkartmalar marketlere ve halkın yoğun olduğu noktalara yapıştırıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarıyla "Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklında bulunsun" ifadelerinin yer aldığı çıkartmaları Mahir A. isimli şahsın hazırladığı tespit edildi.

Mahir A.'nın polis tarafından gözaltına alınmasının ardından Twitter'da tepkiler üst üste geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mahir A.'nın serbest bırakılmasını talep etti.

"İktidarın politikalarını eleştirmek suç değildir"

"Gençlik devirecek" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Arkadaşımız Mahir’i serbest bırakın. Günlerdir milyonlarca insanın paylaştığı tasarımlarımızın sahibi Mahir arkadaşımız, bu sabah gözaltına alındı. İktidarın politikalarını eleştirmek suç değildir." denildi.

Akşener: "Sadece 37 gün kaldı"

Bu paylaşımı alıntılayan Akşener, Mahir A.'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Akşener, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." dedi.

Serbest bırakıldı

Mahir A. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.