Yılmaz Morgül hayatından 3 ismi sildiğini açıkladı: En büyük şoku İbrahim Tatlıses yaşatmış
Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül’ün vefatında yanında olmayan ünlü isimlere sitem etti. Yılmaz Morgül, İbrahim Tatlıses ve 2 ünlünün daha ismini verip onları hayatından sildiğini söyledi.
Nişantaşı'nda muhabirlerle sohbet eden Yılmaz Morgül, deprem bölgesinde her yere gittiğini ve haftaya yeniden Hatay’a giderek uzman psikologlarla çocukların hayatlarına dokunmaya çalışacaklarını söyledi.
Morgül, "Annemi yeni kaybettim. O acıdan sonra bu depremde en büyük acının 4-11 yaş grubu çocukların travmasını, acısını gördüm. Psikologlarla ilgilendiğim için beni bırakmıyorlar. İstanbul’da bulunan depremzede çocukların etkinliklerine gidiyorum. Bana hatta teklif geldi dediler ki 'Barış Manço’nun formatında bir program yapmak istiyoruz ve sizi istiyoruz' dediler TV8’den. Değerlendirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bütün konserlerin gelirlerinin depremzedeler için olacağını söyleyen Yılmaz Morgül, sahne alacağı mekanlarda da gelirin yarısının depremzedelere bağışlanması koşuluyla kabul ettiğini açıkladı. Hayranlarının Türkiye’yi Eurovision’da kendisini temsil etmesini istediğini belirten sanatçı, şöyle konuştu:
Eurovision iddiası
Ben Türk sanat müziği söylüyorum. Ama pop tarzı da olabilir. Pop-rock ve rap’in bir arada olduğu tarzda da yapabilirim ve herkese hodri meydan diyorum. Gerekirse İngilizce, Fransızca da okuyabilirim bunların eğitimini aldım. Ve iddialıyım. İlk 3'e girerim.