Yılmaz Morgül hayatından 3 ismi sildiğini açıkladı: En büyük şoku İbrahim Tatlıses yaşatmış

Morgül, "Annemi yeni kaybettim. O acıdan sonra bu depremde en büyük acının 4-11 yaş grubu çocukların travmasını, acısını gördüm. Psikologlarla ilgilendiğim için beni bırakmıyorlar. İstanbul’da bulunan depremzede çocukların etkinliklerine gidiyorum. Bana hatta teklif geldi dediler ki 'Barış Manço’nun formatında bir program yapmak istiyoruz ve sizi istiyoruz' dediler TV8’den. Değerlendirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.