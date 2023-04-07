Umut Akyürek kaç yaşında, eski hali nasıldı? Umut Akyürek estetiksiz hali gerçek mi?

Şarkılar Bizi Söyler yarın akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Kulakların pasının silineceği programa Umut Akyürek de konuk olacak ve şarkıları ile mest edecek. Her fırsatta estetik yaptırmadığını söyleyen hatta 16 yaşındaki halini paylaşan Umut Akyürek kaç yaşında, eşi Oktay Ertuğrul kimdir?

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Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Sık sık estetik mi yaptırdı soruları ile magazin basınında yer alan Umut Akyürek, 48 yaşında. Buğulu sesi ile Türk Sanat Müziği şarkılarına seslendiriyor. Aslen Ankaralı olan Umut Akyürek 2004 yılında kendisi gibi sanatçı Oktay Ertuğrul ile evlendi. Umut Akyürek'in 15 yaşında Melek Bal adında bir kızı var.

Umut Akyürek kimdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur.

1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Oktay Ertuğrul kimdir?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.