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Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için

Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

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Dünya ülkelerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Ölenler Batılı/Kuzeyli sarışınlar olmadığı ve katiller "siyonist" olduğu için dünya kör ve sağır." ifadelerini kullandı.

İsrail son günlerde Mescid-i Aksa ve Gazzeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Son olarak dün gece savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Bu barbar saldırılara tepki gösteren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek sert ifadeler kullandı.

Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Zalimler yine Gazze'ye saldırıyor. Ölenler Batılı/Kuzeyli sarışınlar olmadığı ve katiller "siyonist" olduğu için dünya kör ve sağır.

ELBETT BİR SELAHADDİN...

Yapıcıoğu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

Azgın zalimlerin yanına kalmaz. Bir Selahaddin gelir yine ve... "Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir."

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